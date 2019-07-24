Алексей Текслер: Главное - не просто сохранять леса, а увеличивать их площади

Лесничества Челябинской области получат новую технику для борьбы природными пожарами. Это должно снизить последствия от лесных возгораний и улучшить экологическую ситуацию в регионе.

Речь о том, как в Челябинской области реализуется региональный национальный проект «Сохранение лесов», шла сегодня, 24 июля, на заседании правительства Челябинской области.

Основная цель этого проекта - сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших насаждений. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений должно составить в 2019 году - 52 процента, а к 2024 году – 100 процентов. Во втором квартале 2019 года посадка лесных культур в регионе проведена на площади 1982,9 гектаров.

«В настоящее время заключено соглашение с Рослесхозом о реализации регионального проекта «Сохранение лесов» на территории Челябинской области. Софинансирование расходов из федерального бюджета по региональному проекту не предусмотрено, так как федеральные средства поступают в виде субвенций, как межбюджетный трансферт, поступающий из федерального бюджета. Паспортом федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология» установлены денежные обязательства и бюджетное финансирование на общую сумму 125,9 миллионов рублей», - сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» предусмотрено приобретение 53 единиц лесохозяйственной и лесопожарной техники на общую сумму 104,2 миллионов рублей. Из областного бюджета на эти цели направлено порядка шести с половиной миллионов. Уже заключены контракты на покупку 42 единиц техники. Это новые трактора, лесные пожарные автоцистерны, грузовые и грузопассажирские автомобили.

«По информации, поступившей от Рослесхоза, одобрено предложение по внесению изменений в федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» по увеличению на 2019 год финансирования мероприятия «Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса работ по охране лесов от пожаров» на 78,3% для каждого субъекта Российской Федерации, участвующего в проекте.», - добавил Сергей Лавров.

«Мы серьезно усилили работу, связанную с поставкой новой техники, но главное-это люди и правильная организация работы. Главная задача – не просто сохранение лесов, а увеличение их площади. Это связано с улучшением экологической ситуации и, я надеюсь, что новая техника вам поможет решить эту задачу. Мы свою работу в плане финансирования выполним», - отметил руководитель Челябинской области Алексей Текслер.

В ближайшее время будут еще заключены контракты на покупку девяти лесопатрульных комплексов и двух гусеничных тракторов.