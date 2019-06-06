Алексей Текслер и Пекка Лундмарк обсудили возможности улучшения экологической обстановки в Челябинске

Глава Челябинской области Алексей Текслер на площадке Петербургского международного экономического форума обсудил с президентом и главным исполнительным директором корпорации Fortum Пеккой Лундмарком возможность перевода ЧТЭЦ-2 с использования угля на газ.

Как отметил Алексей Текслер, развитие энергетики в регионе должно осуществляться с учетом современных экологических требований и обеспечивать жителям комфортные условия проживания. Для мегаполиса с непростой экологической ситуацией это значительный шаг в сторону улучшения текущего положения.

«У нас задача, поставленная президентом России, – сократить выбросы в атмосферу более чем на 20%, и мы работаем с правительством Российской Федерации на тему поддержки по включению проекта перевода Челябинской ТЭЦ-2 с угля на газ в новую программу модернизации ТЭЦ», – отметил Алексей Текслер.

Компания «Фортум» является одним из крупных производителей тепла и электричества на Южном Урале, где расположены пять ТЭЦ компании.