Присылайте свои новости

прогноз погоды

Аномальная жара возвращается
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 09:22
Автор: 
Олеся Денисова

В предстоящие трое суток – с 18 по 20 июля – в южных районах Челябинской области ожидается сильная жара.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в четверг и пятницу на юге области воздух будет прогреваться до плюс 36 градусов, в субботу – до 38 градусов.

В предстоящие два дня в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), местами в юго-восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по метеорологической шкале).

В жаркую погоду люди стремятся поближе к водоемам. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют южноуральцам соблюдать элементарные требования безопасности. С начала года на водоемах области утонуло 40 человек, в том числе 12 детей. Родителям настоятельно советуют не отпускать детей одних на водоем и не оставлять их без присмотра. «Не забывайте, про важность использования спасательных жилетов», - обращаются спасатели к взрослым.

Для особо метеочувствительных людей усиление жары не очень благоприятно. Уменьшается содержание кислорода в воздухе, и формируются условия погодной гипоксии. Недомогание могут почувствовать люди с сосудистыми недугами, страдающие нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы. Людям с хроническими заболеваниями надо взять с собой аптечку с лекарствами, которыми они постоянно пользуются.

В жаркую погоду медики советуют соблюдать несложные рекомендации для того, чтобы снизить негативное влияние высокой температуры воздуха на организм.

По возможности в жару не стоит выходить на улицу с 11 до 17 часов, когда солнце наиболее активно. В помещении необходимо поддерживать прохладу, закрывать окна плотной тканью. Несколько раз в день желательно принимать душ или делать холодные водные обтирания, компрессы. В жаркие дни стоит избегать больших физических нагрузок.

Также в жару рекомендуют пить больше воды, морса, несладкого компота. Напитки должны быть не слишком холодными, организм плохо переносит разницы в температурах, поэтому есть риск заболевания ангиной, гайморитом, отитом. Медики советуют в жару полностью исключить сладкие и алкогольные напитки.

Особое внимание следует уделять детям. Ребенок до года должен быть полностью закрыт от солнца. Чтобы малыш не перегрелся, нельзя надевать памперсы. Родители должны часто предлагать малышу воду: ребенок не попросит пить, он еще не чувствует жажды.

При появлении симптомов теплового удара – тошноты, головной боли, повышении температуры тела - следует сразу же перебраться в тень или прохладное помещение. При подобных симптомах у детей необходимо обязательно вызывать врача.

Автор: 
Олеся Денисова
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