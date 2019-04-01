Арбитражный суд продолжит рассмотрение иска общественников с требованием запрета Томинского ГОКа

Во вторник, 2 апреля 2019 года, Арбитражный суд Челябинской области продолжит рассмотрение искового заявления Челябинской региональной общественной экологической организации «Экологический консалтинг» к АО «Томинский ГОК» и администрации Сосновского района. Это единственное дело, которое в первой инстанции рассматривается тройкой судей.

Напомним, «Экологический консалтинг» направил исковое заявление в суд 2 марта 2018 года. Истец требовал признать недействительным разрешение на строительство, выданное администрацией Сосновского района, а также запретить деятельность по разработке, строительству и эксплуатации Томинского горно-обогатительного комбината.

По мнению истца, разработка, строительство и эксплуатация Томинского месторождения медно-порфировых руд представляет опасность причинения большого экологического вреда в будущем и причинит невосполнимый вред здоровью южноуральцев и окружающей среде. Кроме того, в непосредственной близости от строящегося объекта планируется выращивать саженцы кедров для их дальнейшей продажи.

Как рассказал директор ЧРОЭО «Экологический консалтинг» Владимир Казанцев, первое требование (о признании недействительным выданного разрешения на строительство) было выделено в отдельное производство и в октябре 2018 года суд прекратил его рассмотрение, так как этот вопрос необходимо оспаривать в суде общей юрисдикции.

Ответчик против удовлетворения иска возражал, считая, что Арбитражный суд не уполномочен рассматривать такие иски. Однако, по мнению Ростехнадзора, рассматриваемое дело относится к компетенции Арбитражного суда.

Суд истребовал с ответчика проектную документацию «ГОК «Томинский». Хвостовое хозяйство и оборотное водоснабжение», а также проектную документацию «ГОК «Томинский». Горно-транспортная часть», в составе документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, либо проектную документацию. Кроме того, ответчика обязали представить отчет с технико-экономическим обоснованием постоянных разведочных кондиций и подсчетом запасов медно-порфировых руд с учетом поисковых ии оценочных работ на флангах по состоянию 1 января 2015 года.

Истребуемые документы (12 коробок) ответчик представил в установленный срок. Завтра будет рассматриваться вопрос о приобщении документов (по каждому представленному документу будет принято решение – относится он к делу или нет). После приобщения начнется ознакомление с материалами.