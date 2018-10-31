Аркаим признан одним из самых мистических мест России

Аркаим (Челябинская область) вошел в ТОП-10 мест мистического туризма в России. Рейтинг самых популярных мест, где обитают духи, призраки и другие загадочные существа, представило аналитическое агентство «ТурСтат».

По данным агентства, любителям путешествий по мистическим местам больше всего симпатичны Крым, Байкал и Алтай (рейтинг составлен по результатам анализа популярности мест и отзывов туристов в Интернете).

Первую десятку мистических мест России, популярных у туристов, составили мыс Фиолент под Севастополем и горный монастырь Качи-Кальон под Бахчисараем в Крыму, остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, озеро Светлояр в Нижегородской области, мистическая страна Беловодье и гора Белуха на Алтае, озеро Бездонное в Московской области, древний город Аркаим в Челябинской области, Иволгинский дацан в Бурятии и горная гряда Сундуки в Хакассии.

По данным ТурСтата, мистические места России туристы посещают как правило с однодневными экскурсиями.

Аркаим - укрепленное поселение бронзового века. Возраст поселения составляет четыре тысячи лет, поселок был создан по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой и фортификацией.

Как сообщает сайт «Аркаим», с момента открытия поселения в степном Зауралье прошло тридцать лет. За это время для охраны Аркаима, многих других памятников древности и исторических природных ландшафтов возник заповедник. У его границ создан мощный научно-исследовательский, образовательный и культурно-просветительный комплекс, развернулись работы областного государственного бюджетного учреждения культуры - историко-культурного заповедника «Аркаим».

Летний туристический сезон на Аркаиме продолжается с 1 мая по 30 сентября. С октября по апрель включительно заповедник работает в зимнем режиме. Музей «Природы и человека» работает круглогодично.

Фото Артема Малыгина