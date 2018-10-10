Арктический воздух намеревается вторгнуться на Южный Урал

В ближайшее время на территорию Челябинской области начнет поступать арктический воздух, который принесет похолодание, дожди и местами снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, уже предстоящей ночью и завтра днем прогнозируется умеренные дожди в большинстве районов, в горах - до сильных местами с мокрым снегом. Синоптики обещают мокрый снег также в пятницу, в субботу и в воскресенье.

В эти дни, начиная с пятницы, в ночные часы столбик термометра будет опускаться ниже нулевой отметки. В ночь на пятницу ожидается до минус 4 градусов, на субботу – до минус 6 градусов.

Негативное воздействие на самочувствие будет оказывать и порывистый ветер. В ГУ МЧС региона предупреждают, что в четверг ветер может усилиться до 17-22 метров в секунду, в пятницу – до 20 метров в секунду, а местами до 25 метров в секунду, в субботу – до 18 метров в секунду. Из-за порывистого ветра у людей с нервными и психо-эмоциональными расстройствами может возникнуть чувство беспричинной тревоги, беспокойства и нарушение сна.

Сырая и ветреная погода может негативно отразиться на самочувствии людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и бронхо-легочными недугами.

В четверг и пятницу в утренние часы ожидаются магнитные бури силой три балла. Кроме того, в ближайшие сутки резко упадет атмосферное давление – с 745 до 731 миллиметра ртутного столба. Затем оно начнет постепенно повышаться, но своей нормы достигнет лишь к понедельнику. Колебания атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.