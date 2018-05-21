Белые медведи из челябинского зоопарка открыли купальный сезон. Сейнаш-Алтын и Айриша не только плавали в бассейне, но и устроили подводную охоту.

Белые медведи из челябинского зоопарка Сейнаш-Алтын и Айриша открыли купальный сезон.

«Сотрудники зоопарка побаловали Айришу и Алтына, а те в свою очередь развлекали и удивляли посетителей: в бассейн к медведям запустили живую форель, подготовили для них ледовое мороженое с овощами и преподнесли различные мячи. Маленькие посетители зоопарка развлекались с Миньонами: участвовали в играх, отвечали на вопросы в викторине. А тем, кто был более активным, вручили памятные призы», - сообщает пресс-служба зоопарка.

Айрише и Алтыну очень понравилось охотиться на рыбу, которую они заметили из другого вольера. Активней ловила рыбу Айриша, а Алтын просил у нее поделиться рыбкой.