Билеты онлайн и миллионы на реконструкцию: челябинский зоопарк продолжает развиваться

Желающие посетить челябинский зоопарк смогут приобретать билеты через Интернет. Онлайн-продажи будут запущены уже в этом или следующем году. Кроме того, в планах муниципального учреждения культуры - установка турникета, через который гости будут попадать на территорию зверинца.

Эти нововведения сделают посещения зверинца более удобными для его гостей, отметила исполняющая обязанности начальника городского управления культуры Элеонора Халикова, выступая перед депутатами челябинской думы вчера, 19 февраля.

Конечно же, не забудет зоопарк и о своих питомцах. Для того чтобы им жилось привольней и вольготней, помещения для животных будут реконструированы и расширены.

"Эскизный проект уже разработан, идет подготовка документов для электронных конкурсных процедур на право разработки проектно-сметной документации на благоустройство западной части зоопарка", - сообщила Элеонора Халикова.

Она напомнила, что площадь челябинского зоопарка составляет 27 гектаров, из которых освоено восемь, что составляет 29,6 процента от всей площади. Семь гектаров отведено под вольеры, здания и сооружения МБУК "Зоопарк", один гектар - под парк аукционов "Затерянный мир".

За время существования зоопарка были построены и введены в эксплуатацию 27 зданий и сооружений, из них четыре здания узаконены, поставлены на баланс учреждения в 2018 году.

Вольеры для животных, сети, строения, расположенные на территории муниципального зверинца, живущего за счет собственных средств, к настоящему времени значительно изношены. В 2018 году за счет внебюджетных десяти миллионов (с копейками) в зоопарке были проведены работы по улучшению условий содержания животных и технического состояния зданий и сооружений.

В 2019 году на нужды зоопарка планируется потратить еще пять миллионов рублей внебюджетных средств. Два миллиона пойдет на разработку проектно-сметной документации на благоустройство западной части учреждения культуры, три миллиона - на реализацию первого этапа ее преображения.

Увы, решение вопроса с парковкой пока откладывается. Проект парковки со стороны улицы Труда на 416 машино-мест, разработанный с целью создания комфортных и безопасных условий для посетителей зоопарка на автотранспорте давно разработан. Стоимость проекта составила 38 миллионов 327 тысяч рублей. Однако в прошлом году местное предприятие, имущество которого находится на территории земли, переданной зоопарку, обратилось в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям с целью истребовать земельный участок в соответствии с Земельным кодексом РФ.

"В настоящее время идет процесс формирования данного участка, после чего документация по парковке будет корректироваться", - сообщила Элеонора Халикова.

Председатель думской комиссии по социальной политике Александр Галкин отметил, что парковка очень нужна зоопарку, как и второй вход на его территорию со стороны Труда, появление которого также предусмотрено концепцией развития муниципального зверинца.

"Самое главное, есть понимание, что нужно реконструировать вольеры для животных, которые уже не соответствуют существующим нормам", - подчеркнул Галкин.

Он посоветовал учреждению культуры обратить себе на пользу предстоящие в 2020-м году саммиты ШОС и БРИКС и попросить денежные средства на преображение зверинца.

"Зоопарк - это одна из визитных карточек Челябинска, его будут посещать гости нашего города. Считаю, необходимо не только ремонтировать дороги, но и развивать культурные объекты. Будет нужна наша помощь, обращайтесь", - сказал Александр Галкин.