Борис Дубровский озвучил на федеральном уровне ряд предложений по нацпроекту «Экология»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил создать реестр

надежных подрядчиков-рекультиваторов и определить отечественные технологии рекультивации, получившие положительное заключение экологической экспертизы. Это, по его мнению, позволит избежать негативных последствий при ликвидации свалок.

Это и ряд других предложений прозвучали в ходе выступления Бориса Дубровского в Москве на заседании рабочей группы Госсовета по реализации новых «майских указов» президента России.

По мнению Бориса Дубровского, необходимо предусмотреть возможность заключения в упрощенном порядке контрактов с компаниями, реализующими отечественные технологии в сфере обращения с отходами.

Губернатор также доложил представителям федеральных органов власти о рисках, с которыми сталкиваются субъекты РФ при проведении экологических мероприятий. Так, по мнению Бориса Дубровского, необходимо в ближайшее время принять закон о квотировании выбросов, чтобы правильно обозначить предприятиям целевые показатели по снижению выбросов и спрогнозировать ожидаемый эффект. В проект «Чистый воздух» входят два южноуральских города – Челябинск и Магнитогорск.

В рамках проекта «Чистая вода» глава региона предложил предусмотреть для субъектов РФ возможность выполнения работ по инфраструктуре водоотведения и канализации, влияющей на качество воды в питьевых водоёмах. Как отметил Борис Дубровский, качество подаваемой населению воды зависит не только от технологий очистки и транспортировки по сетям, но и от состояния водоемов, из которых ведется водозабор.

Национальный проект «Экология» реализуется по 11 направлениям, затрагивающим сферы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, обращения с отходами и внедрения новых технологий. Челябинская область реализует 7 природоохранных проектов, относящихся к национальной стратегии.

«Считаю, мне удалось донести обеспокоенность реализацией федеральных проектов «Чистый воздух», «Чистая вода» и «Создание объектов обращения с ТКО». Тенденция к централизации многих важных вопросов в этом направлении не должна исключать из общего процесса субъекты РФ и, тем более, приводить к появлению новых монополистов общероссийского масштаба», - отметил Борис Дубровский.

По мнению главы региона, нужны гибкие механизмы перераспределения средств между мероприятиями и нацпроектами, оперативные системы взаимодействия между регионами и федеральным центром, упрощение правил федеральных адресных инвестиционных программ, а также возможность принятия ответственных решений по исполнению нацпроекта на уровне губернаторов».