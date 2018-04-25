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Челябинской области
11:08

Борис Дубровский выделил полмиллиарда на «Реальные дела»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил 500 миллионов рублей для муниципальных образований региона на продолжение реализации проекта «Реальные дела» в 2018 году.

Соответствующее постановление правительства уже подписано.

Борис Дубровский отметил, что программа, реализуемая в области на протяжении нескольких лет, хорошо себя зарекомендовала.

Во всех городах и муниципальных районах возведены новые объекты и реконструированы существующие. «Людям они нравится, - подчеркнул губернатор. - Считаю правильным продолжать движение по выбранной стратегии: направлять силы и средства на благоустройство, неизменно учитывая мнение жителей».

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Борис Дубровский
городская среда

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