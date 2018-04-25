11:08
Борис Дубровский выделил полмиллиарда на «Реальные дела»
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил 500 миллионов рублей для муниципальных образований региона на продолжение реализации проекта «Реальные дела» в 2018 году.
Соответствующее постановление правительства уже подписано.
Борис Дубровский отметил, что программа, реализуемая в области на протяжении нескольких лет, хорошо себя зарекомендовала.
Во всех городах и муниципальных районах возведены новые объекты и реконструированы существующие. «Людям они нравится, - подчеркнул губернатор. - Считаю правильным продолжать движение по выбранной стратегии: направлять силы и средства на благоустройство, неизменно учитывая мнение жителей».