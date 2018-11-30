Челябинцам предлагают создать идеальную тропу в городском бору

Минэкологии региона приглашает всех желающих принять участие в конкурсе на лучший авторский проект познавательно-прогулочной тропы в челябинском бору, который является ботаническим памятником природы областного значения.

Как отмечают в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в этом уникальном островном бору растет множество хвойных и лиственных пород деревьев. Он расположен в самом центре Челябинска и окаймлен Шершневским водохранилищем и рекой Миасс. Городской бор имеет особо важное природоохранное, санитарно-гигиеническое, оздоровительное и рекреационное значение для населения Южного Урала.

Познавательно-прогулочные тропы в памятниках природы призваны способствовать воспитанию экологической культуры поведения людей в природе, подчеркивают в министерстве.

Конкурс на лучший авторский проект проводится по двум группам участников: первая группа - до 18 лет, вторая группа – старше 18-ти.

Для участия в конкурсе необходимо до 24 декабря 2018 года предоставить проект экологической тропы и заявку на электронный адрес: oopt_chel@mail.ru (с пометкой «Конкурс на лучший авторский проект»).

Каждый проект должен содержать название будущей тропы, подробное описание ее тематики, предлагаемых объектов размещения, ФИО автора. Оформление проекта осуществляется в свободной форме, при желании можно приложить графические материалы.

Участники, которые займут первое-третье места, будут награждены грамотами и призами. Все остальные конкурсанты получат электронное свидетельство участника.

Результаты конкурса минэкологии региона объявят 28-го декабря.