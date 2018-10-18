Челябинцев призывают выйти на митинг, чтобы продемонстрировать свое отношение к Томинскому ГОКу

Партия Трудящихся России (коммунистическая) призывает жителей Челябинска объединиться в борьбе против Томинского Горно-обогатительного комбината (ГОКа).

Партийцы заверяют, что они совместно с горожанами с 2013 года борются против реализации проекта Томинского ГОКа (при этом они забывают почему-то об основных борцах против комбината – движении «СТОП ГОК», активисту которого звонил президент Владимир Путин). Против вырубки леса и строительства Томинского ГОКа до проведения экологической экспертизы проекта высказывались также и члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Этот вопрос обсуждался в увязке с проблемой рекультивации Коркинского угольного разреза. Кроме того, челябинские ученые выступают против размещения обезвоженных и, по их оценкам, токсичных отходов Томинского ГОКа в угольном разрезе «Коркинский».

Однако, несмотря на все предпринятые усилия и рекомендации СПЧ, остановить строительство Томинского горно-обогатительного комбината не удалось. Как уже сообщало агентство, 11 июля 2017 года был дан старт разработки Томинского месторождения медно-порфировых руд. Но противники проекта надеются, что им все-таки удастся остановить процесс и продолжают борьбу. На сопротивление обратил внимание глава государства.

В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин лично позвонил одному из активистов движения «Стоп ГОК», выступающих против строительства Томинского ГОКа в Челябинске. В этот же день с активистом разговаривал губернатор Борис Дубровский, мгновенно отреагировав на поручение президента. Затем глава региона встретился со сторонниками и противниками проекта. Была создана рабочая группа по ГОКу. Площадкой для проведения диалога общественности с РМК была выбрана Общественная палата области. Были проведены три встречи (все они прошли до выборов президента). И на этом власти успокоились. По мнению общественников, все заседания проводились по заранее спланированному сценарию и их целенаправленно отодвигали на второй план. В декабре 2017 года приезжавшие в Челябинск правозащитники СПЧ потребовали комплексной оценки экологических рисков Томинского ГОКа. Но в феврале 2018 года прошло последнее заседание рабочей группы и на этом активность властей прекратилась.

Общественность была вынуждена организовать обсуждение социально-экономических аспектов проекта РМК на другой площадке. Четвёртое заседание круглого стола было проведено 21 июня 2018 года. Но на него не нашли время или желания прийти представители власти, надзорных органов и РМК.

Коммунисты направили в приемную президента обращение, где констатировали, что исполнение поручения главы государства в Челябинске саботируют. Они предлагают «прекратить государственное финансирование (в любой форме) проекта "Томинский ГОК" (Газпромбанк открыл кредитную линию в сумме 54,4 миллиарда рублей на срок до 12 лет на реализацию проекта РМК и уже выдал 7 миллиардов), поручить силовикам проверить проект на наличие коррупционной составляющей и вновь сесть за «стол переговоров». Встречу предложено провести в Челябинске.

Обращение партийцев было перенаправлено в профильные федеральные министерства, а также в Следственный комитет РФ. И опять тишина. Теперь коммунисты предлагают провести митинг, чтобы наглядно продемонстрировать отношение челябинцев к проекту Томинского ГОКа. Они объявили набор добровольцев для формирования оргкомитета митинга.