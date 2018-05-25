Челябинцы не смогут купаться на Смолино и Шершнях: администрация города определила места, запрещенные для купания.

Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев.

Данным распоряжением утвержден перечень мест, запрещенных для купания, на водных объектах, расположенных в границах города Челябинска, в 2018 году.

Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска поручено установить запрещающие знаки «Купание запрещено» в местах, запрещенных для купания

Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска поручено организовать установку знаков безопасности организаторами мест массового отдыха на водных объектах, расположенных в границах города Челябинска.

В этом списке оказалось 29 мест, запрещенных для купания. В него попали: озеро Смолино, пруд «Девичьи слезы, пляжи на Шершнях, «Голубой» и «Изумрудный» карьеры, озеро Исаково.

«Пляж «Западный» на Шершневском водохранилище весь попадает в охраняемую зону челябинского гидроузла. Пляж «Городской» и «Белый парус», расположенные там же на половину. Остальные пляжи оказались в списке запрещенных для купания потому, что не определены лица, которые будут их эксплуатировать и обслуживать», - сообщила пресс-секретарь управления безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска Евгения Шестопалова.

С полным списком мест, запрещенных для купания, можно ознакомиться здесь.