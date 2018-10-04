Челябинцы попросят сенаторов и депутатов Госдумы улучшить будущее братьев меньших

Челябинские общественники и зооволонтеры обратятся к сенаторам и депутатам Госдумы, имеющим приемные в столице Южного Урала, с просьбой ускорить корректировку федерального законодательства, касающегося животных.

Зоозащитники попросят депутатов ГД от Челябинской области предусмотреть в законе возможность выпуска безнадзорных четвероногих в их среду обитания после стерилизации и вакцинации (речь о программе ОСВВ, которая предусматривает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск).

Письма в приемные Ирины Гехт и Олега Цепкина, а также Владимира Бурматова, Андрея Барышева, Анатолия Литовченко, Валерия Гартунга и Виталия Пашина члены рабочей группы Общественной палаты Челябинской области по решению проблем безнадзорных животных отнесут сегодня, четвертого октября, в Международный день защиты животных.

Кроме того, в Союз промышленников и предпринимателей и Союз садоводов Челябинской области уже направлено обращение с предложениями о стерилизации так называемых «общественных» собак - тех, что живут на предприятиях и в садах и охраняют территорию.

Как напоминает пресс-служба ОПЧО, еще со времен СССР в нашем государстве проблему существования безнадзорных животных пытаются решить методами безвозвратного отлова (в основном – умерщвления). Ежегодно на это тратятся огромные суммы, но проблема не решается.

Зоозащитники уверены: единственным действенным методом регулирования численности бездомных животных является ОСВВ вкупе с обязательной регистрацией домашних кошек и собак.

Итогом внедрения программы ОСВВ станут:

- стабилизация и постепенное снижение численности бездомных животных в населенных пунктах (стерилизованные животные не принесут потомства и не допустят на занятую ими территорию других животных, что приведет к естественному снижению поголовья);

- исключение агрессивного поведения животных в результате стерилизации (отсутствие «собачьих свадеб» сведет к минимуму риск получения укусов и со временем, в результате пропаганды, исключит у населения дискомфорт, вызванный наличием животных на улицах);

- экономия бюджетных средств, ежегодно выделяемых на осуществление безвозвратного отлова (не нужно направлять деньги на убийство животных, которые все равно будут размножаться, а также на их содержание в ветприемниках);

- гуманизация общества и, как следствие, снижение в будущем количества преступлений.

Кроме того, вакцинация бездомных собак от бешенства создает «буфер» между ними и дикими животными - возможными переносчиками смертельной болезни (привитые от бешенства бездомные животные не пустят в населенные пункты диких). Бездомные кошки, привитые от бешенства, не представляют опасности для человека, но защищают подвалы от мелких грызунов.

По мнению ВОЗ, уничтожение животных в среде обитания, а также отлов и последующее уничтожение в пунктах временного содержания не только не являются эффективными мерами по борьбе с бешенством, но и могут иметь контрпродуктивные последствия. Вакцинация в сочетании с гуманным регулированием численности собак является единственной эффективной мерой по борьбе с бешенством. По мнению ВОЗ, вакцинация против бешенства и выпуск отловленных животных в естественную среду обитания обеспечивают снижение эпидемиологического риска возникновения бешенства в условиях города.

«Мы очень рассчитываем, что регулирование численности бездомных животных в Челябинской области будет осуществляться с в том числе и с применением метода ОСВВ», - отмечают волонтеры.

Участникам рабочей группы Общественно палаты Челябинской области в 2017 году удалось остановить массовое уничтожение животных сотрудниками МУП «ГорЭкоЦентр» (организация, осуществляющая отлов в Челябинске).

Сегодня аналогичная работа ведется в других населенных пунктах Южного Урала. Однако приюты и волонтеры, не имеющие государственной поддержки, не могут бесконечно забирать всех животных из ветприемников. Выпуск хотя бы какой-то их части в среду обитания существенно облегчил бы положение.

«Кроме того, мы обеспокоены тем, что во многих субъектах РФ метод ОСВВ попал под запрет по решению суда в связи с тем, что федеральное законодательство не предусматривает возможности выпуска животных в среду обитания. Так, программа по ОСВВ приостановлена по решению суда в Калининградской области, в ближайшее время запретить ОСВВ могут в Мурманской области, Санкт-Петербурге и других субъектах РФ», - отмечают зоозащитники.

Предприятиям и садовым товариществам рабочая группа Общественной палаты Челябинской области предлагает комплексное решение проблемы, связанной с появлением стай бродячих собак. Оно основано на наиболее успешном мировом опыте. Вместо традиционного отстрела предлагаются гуманный отлов, стерилизация, вакцинация, чипирование и возврат «общественных» животных на территорию СНТ, а также их ежегодная вакцинацию от бешенства. Осуществлять эти мероприятия может организация «Гуманный отлов».

За разумную стоимость предприятие или СНТ получат долгосрочный эффект - стерилизованные и привитые животные не будут плодиться, образовывать стаи, не пустят на свою территорию других животных (в том числе возможных носителей бешенства), из-за отсутствия «собачьих свадеб» снизится риск получения укусов. Это выгоднее и гуманнее, чем регулярно вызывать платный отлов на потомство.