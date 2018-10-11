Челябинцы рассказали, чего не хватает городу

Челябинцы рассказали, каких объектов не хватает областному центру. Социологи рассчитывают, что исследования общественного мнения поможет чиновникам в планировании и проектировании городского пространства.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили выяснить, нехватка каких объектов социально-культурной сферы наиболее остро ощущается жителями столицы Южного Урала, и задали соответствующий вопрос горожанам.

Самая упоминаемая горожанами позиция – парки, скверы, бульвары. Именно этих объектов социально-культурной сферы наиболее остро не хватает городу, по мнению 70,5% челябинцев.

Вторым по популярности у респондентов стал вариант ответа «спортивных сооружений, стадионов», который отметили 39,8% жителей Челябинска.

О нехватке музеев сказал практически каждый пятый опрошенный (19,0%) и чаще это люди с высшим образованием, по роду занятий – наёмные работники, а также респонденты со средним уровнем материальной обеспеченности.

Более чем каждый десятый житель города (11,5%) считает, что Челябинску не хватает кинотеатров.

Больше библиотек желает региональному центру 9,3% горожан. Этот вариант ответа чаще выбирают молодые челябинцы – в возрасте от 18 до 30 лет, по роду занятий – наёмные работники. А нехватку театров отмечают 8,8% респондентов.

Социологическим исследованиям, направленным на изучение мнения населения о городской среде уделяют достаточно много внимания, ведь зачастую исследования общественного мнения помогают в реальном планировании и проектировании городского пространства.

P.S: от редакции

Стоит ли говорить о нехватке в Челябинске парков и скверов, если на одной из ключевых трамвайных остановок в центре города, на площади Революции, нет даже лавочек. Старые убрали, новые не поставили.