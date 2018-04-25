Челябинск атаковали рыжие тараканы

Челябинск атаковало полчище рыжих тараканов. Они вывелись в городской канализации Ленинского района.

Об этом общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» рассказали местные жители, которые сняли ситуацию на видео. Правозащитники срочно направили жалобу в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области. Такое число насекомых может грозить эпидемией всему городу.

«Я живу недалеко от того места, где они появляются. Это остановка Уют, в Ленинском районе. Канализационные люки, из которых они лезут, расположены прямо на тротуаре. Это только краешек я заснял. Там их туча выползает. Каждую ночь причем!», - рассказал автор видео Евгений Попов.

Это тараканы вида «прусак». Они были занесены на просторы России во время Отечественной войны 1812 года солдатами армии Наполеона.

Данный вид тараканов считается одним из самых вредоносных и трудновыводимых. Они выносливы, активно размножаются, быстро адаптируются к новым условиям и ведут ночной образ жизни.