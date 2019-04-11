Челябинск стал центром притяжения сов

Челябинск облюбовали совы. Сегодня, 11 апреля, пернатая гостья залетела на территорию детского сада. К счастью, лечение ей не понадобилось - после осмотра специалистами муниципального зоопарка сову выпустили на свободу.

Вчера, десятого апреля, другая сова, разбив стекло, залетела на балкон горожанки, живущей в доме на улице Чичерина. Челябинка обратилась за помощью в министерство экологии региона, сотрудники которого передали информацию в фонд защиты диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна и челябинское орнитологическое общество.

Как сообщает пресс-служба минэкологии Челябинской области, представители фонда благополучно изъяли сову и отпустили ее на волю.

«Минэкологии напоминает гражданам о том, что в случае обнаружения дикой птицы, которой необходимо оказать помощь, ни в коем случае нельзя делать это самостоятельно - вы можете или пострадать сами, или причинить еще больший вред птице. Обязательно сообщите об этом в отдел федерального государственного надзора министерства экологии Челябинской области (телефон: 8 (351)264-74-41. Сотрудники отдела в оперативном порядке осуществят выезд на место дислокации птицы и примут меры для ее спасения», - сообщил начальник управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Кроме того, при обнаружении лесного гостя, попавшего в беду, южноуральцы могут обращаться к зоозащитникам, работающим с минэкологии по соглашению, в фонд зоозащиты «Спаси меня» по телефонам: 8 (351) 792 95-78, 8(351) 278 88-28, в региональную общественную организацию «Челябинское орнитологическое общество» по телефону: 8-950-749-44-09.

«Если по какой-то причине вы не смогли дозвониться по этим телефонам, на сайте министерства экологии Челябинской области, в разделе «Охота», вы можете найти список сотрудников отдела федерального государственного надзора со всеми рабочими и мобильными контактами инспекторов», - отметил Виталий Безруков.

По его словам, в минэкологии ежемесячно поступает информация о совах, облюбовавших балконы жилых квартир, крыши домов, деревья во дворах, либо оказавшихся там случайно. Исследования, проводимые учеными, орнитологами последние десятилетия, показывают: в городе пернатым хищницам живется лучше и безопаснее, чем в дикой природе. Не удивительно, что в городе совы живут дольше и плодятся быстрее, чем в лесу, опровергая все устоявшиеся представления о себе. Но даже перебравшись на постоянное место обитания в город, совы остаются дикими, хищными птицами.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», первого апреля, в международный день птиц, в Челябинске развернулась операция по спасению совы, пострадавшей в районе парка Пушкина. Несчастная птица врезалась в конструкцию дома и, потеряв координацию, упала на землю.

Горожане, ставшие свидетелями случившегося, подняли сову с земли, заботливо уложили в коробку и повезли на осмотр в зоопарк. Ветеринары осмотрели пострадавшую летунью, диагностировав у нее ушиб и не обнаружив никаких видимых повреждений. Вечером этого же дня пернатую увезли за город и выпустили на волю.

Получается, только в апреле люди трижды пришли на помощь пернатым красавицам.