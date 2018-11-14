Челябинск встретит Кобылкина вонью

В преддверии визита в Челябинскую область министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина в регионе установились неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, НМУ начались во вторник, 13 ноября. Сначала они прогнозировались до вечера среды, но затем продлены еще на сутки – до 19 часов четверга, 15 ноября.

В такой период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Визит министра ожидается в пятницу, 16 ноября. Промышленный Челябинск и предстанет во всей красе и запашистости взору и дыханию главы минэкологии.

«Проснулась в 4 утра от запаха супа с копченостями. Сунулась в окно - невыносимый запах гари! Форточка была приоткрыта только на кухне, воняет на всю квартиру! Просто невозможно дышать! Сколько можно травить родной город», - пишет на странице ВК жительница из Северо-западного района Челябинска. Ее поддерживают и другие челябинцы. «Несколько знакомых тоже именно около 4 утра чувствовали запах гари. И живем мы все на Северо-западе, начиная от Паркового и заканчивая Свердловским проспектом», - делится Марина.

Неля из Ленинского района рассказала, что «проснулась от того, что во сне начала задыхаться, пришлось закрывать окна».

Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом НМУ и перечнем мероприятий, предусмотренных нормами ПДВ.

Владельцев автотранспортных средств в период НМУ просят по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.

Челябинцам в период НМУ советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 или через сайт.