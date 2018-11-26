Челябинск встретит полпреда «черным небом»

Челябинск встретит полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова «черным небом». Ранее неблагоприятными метеоусловиями город принимал и другого высокого гостя – министра экологии Дмитрия Кобылкина.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в понедельник, 26 ноября, в 19 часов в приземном слое атмосферы начнутся НМУ первой степени опасности. В такой период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей. Режим «черного неба» объявлен до 11 часов вторника, 27 ноября.

Кроме того, синоптики обещают осадки разной интенсивности и продолжительности, местами они будут сопровождаться порывистым ветром. Такая погода неблагоприятна для большинства, особенно для метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов.

Порывистый ветер и метели могут вызвать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями. Такая погода неблагоприятна для большинства, особенно для метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов.

Владельцев автотранспортных средств в период НМУ просят по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.

Челябинцам в период НМУ советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Желательно в этот период ограничить потребление соли, жирной и трудноусвояемой пищи. При наличии хронического заболевания, особенно лицам, страдающим заболеваниями верхних дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо строго выполнять назначения, рекомендованные лечащим врачом, иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 или через сайт.