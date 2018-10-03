Челябинская область приятно удивила страну

Опыт Челябинска, Кыштыма и Озерска по налаживанию раздельного сбора отходов и развитию переработки включен в сборник десяти лучших российских практик. Книга под названием «Как превратить мусор в пользу?» стала частью всероссийского проекта «Экодвор».

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» координатор проекта «Экодвор» и одна из авторов сборника Мария Малороссиянова, в Кыштыме и Озерске раздельный сбор мусора охватывает 80-90 процентов контейнерных площадок: в двух городах установлены 210 сетчатых контейнеров для пластиковых бутылок и 30 контейнеров для стекла и макулатуры. Собираемые фракции - макулатура, ПЭТ-бутылки, ПВД, ПНД пластики, стрейч-пленка, алюминиевые банки, стеклянные бутылки.

В школах Кыштыма и Озерска проводятся соревнования по сбору макулатуры, благодаря которым в 2017 году было собрано и отправлено на переработку 70 тонн вторсырья.

В Челябинске на переработку ежегодно отправляется 36 тысяч тонн вторсырья. Четверть городских контейнерных площадок оборудованы контейнерами для раздельного сбора отходов. Принимаемые фракции - макулатура, стекло, ПЭТ-бутылки, флаконы из-под бытовой химии, стрейч-пленка. Ряд перерабатывающих предприятий содержат пункты приема вторсырья, где покупают у населения ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки, стеклянные бутылки, картон.

Челябинский экоактивист Дмитрий Закарлюкин организовал в городе проект «Разделяйка» - ежемесячные уличные акции по приему вторсырья, в которых участвуют сотни челябинцев. В переработку принимаются 25 видов отходов: макулатура, алюминиевые и жестяные банки, стекло, все виды пластика с маркировкой от одного до семи, пакеты, фольгированный пластик, пластиковые игрушки, текстиль, электронные приборы, батарейки.

Еще один проект Дмитрия Закарлюкина - «Экотакси», благодаря которому каждый, кто хочет сдать вторсырье в переработку, может оставить заявку на его вывоз, и его заберет экотакси.

В 2017 году в городе была образована компания «Экогрупп», в планах которой - установить контейнеры для приема вторсырья на каждой контейнерной площадке Челябинска и принимать максимально широкий спектр отходов, включая сложные пластики.

Среди крупнейших переработчиков области - компании «Втор-Ком» (закупает ПЭТ-бутылки, текстиль, макулатуру и производит из них синтетические и текстильные утеплители, наполнители для мебели и геотекстиль), «УралВторПласт» (перерабатывает канистры, флаконы от бытовой химии, овощные ящики, отходы ПВД-труб), фабрики «АльфаЦБК», «Алпак-Урал», «Челябнинский картон», которые перерабатывают макулатуру и производят крафт-бумагу и гофрокартон. Стеклянные бутылки и стеклобой перерабатывает Коркинский завод переработки стекла. Компания «УралВторРесурс» занимается переработкой медицинских отходов.

В Челябинске расположен завод по переработке электронного лома «Мегаполисресурс». Это первый в России завод, который занимается переработкой батареек полного цикла с извлечением металлов и графитовой смеси. В Челябинск везут батарейки со всей страны.