Челябинская область встречает врио губернатора туманом и грязью

Челябинская область решила показать себя «во всей красе» перед новым руководителем региона, пусть пока и временным.

Напомним, накануне, 19 марта, губернатор Борис Дубровский добровольно ушел в отставку, не доработав на этом посту шесть месяцев. Врио главы региона назначен Алексей Текслер, родившийся в Челябинске 46 лет назад и уехавший из этого города 30 лет назад.

Сегодня Алексей Текслер, работавший до настоящего момента первый замминистра энергетики РФ, должен приехать на новое место госслужбы.

И уже ночью город накрыло непроглядным, туманом. «Страшно ребенка в школу отпускать. Какой сегодня класс опасности? Ленинский не видно ничего совсем», - пишет Елена на странице в соцсетях «Вредные выбросы». Накрыло также Северо-Запад, ЧМЗ, в Чурилово. Воняет и в Центральном районе. «У меня только что, сработал датчик пожарной безопасности. За окном все как в молоке, по прогнозу погоды, никакого тумана нет, горло першит», - жалуется Татьяна. Жители Копейска еще накануне начали обращаться в Роспотребнадзор с жалобами на выбросы с машиностроительного завода.

«Городу стыдно, он в потрепанном состоянии», - шутит Евгений. Но в каждой шутке есть доля истины. Это как неряшливая хозяйка встречает гостя в потрепанном, грязном халате, и пытается прикрыть это фартучком. Так и у нас, все деревья в городе стоят в белом инее. А воздух серый, на дорогах грязь, кругом черные кучи неубранного вовремя снега.

«Единственное радует, что сегодня Текслер уже в Че, и полпред подскочит. Пусть дышат и наслаждаются», - впишет Марта в надежде на лучшее.

Напомним, теперь уже бывший губернатор Борис Дубровский намеревался существенно улучшить качество воздуха в регионе, изменив систему квотирования выбросов - на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. Но лоббисты на федеральном уровне всячески старались притормозить этот процесс. В феврале 2019 года президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, поручил Госдуме принять уже в весеннюю сессию соответствующий федеральный закон (в его разработке принимал участие и Дубровский). Челябинская область станет пилотным регионом для отработки этой методики, но уже без инициатора этого предложения.