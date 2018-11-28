Челябинская свалка не сдается и продолжает тлеть

Официально закрытая в сентябре этого года челябинская свалка в Металлургическом районе продолжает тлеть.

Проведенные вчера, 27 ноября, мероприятия по ликвидации очагов возгорания не помогли - в семь утра среды, 28 ноября, было обнаружено тление мусора на площади 350 «квадратов».

Сегодня в половину десятого утра работы по ликвидации обоих очагов тления отходов были продолжены, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Что касается вчерашних мероприятий, то была проведена отсыпка прилегающих к очагам возгорания участков. На месте работали сотрудники МЧС, работники ООО «СК Геострой», АО «Южуралмост» - 50 человек и 37 единиц техники.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», борьба с тлением на нефункционирующей челябинской свалке ведется с прошлой пятницы, 23 ноября. Около шести утра на территории огромной помойки загорелся мусор на 150-ти «квадратах».