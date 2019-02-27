Челябинские экологи оценили обстановку на озере Курочкино с неба

В Челябинской области появился новый метод общественного контроля. Вчера, 26 февраля, экологи движения «Антисмог» совместно с представителем Общественной палаты Копейска Андреем Кульпиным облетели озеро Курочкино, расположенного вблизи поселка Старокамышинск, на мотоплане. В поле зрения «воздушного патруля» попало и озеро Смолино.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в «Антисмоге», экозащитники продолжают контролировать ход устранения эндогенных пожаров в копейском Старокамышинске и осуществляют мониторинг чистоты воздуха - местные жители больше пяти лет дышали попадавшими в атмосферу продуктами горения хвостохранилища выработанных угольных шахт. 11 февраля Копейск был объявлен зоной ЧС. К сегодняшнему дню ситуация улучшилась.

«Вчерашний стартовый полет прошел успешно, по результатам проверки видимых очагов возгорания на озере Курочкино не обнаружено», - констатировал заместитель руководителя общественной экологической организации «Антисмог» Евгений Маленкин.

Общественники также зафиксировали на видео «черное небо» над Челябинском. В безветренную погоду вредные выбросы от предприятий и автотранспорта накапливаются в нижних слоях атмосферы.

Как отмечают в «Антисмоге», метод воздушного наблюдения был опробован впервые. По словам Евгения Маленкина, это принципиально новый формат работы, который открывает перед общественниками новые возможности, позволяя лично засвидетельствовать и зафиксировать на видео интересующие явления, а также определить очаги возгорания и источники вредных выбросов.

В будущем экозащитники планируют опробовать новый метод наблюдений на новых локациях.

Общественная организация «Антисмог» призывает южноуральцев своевременно сообщать о всех нарушениях экологического законодательства по телефону горячей линии: 8 (351) 777-08-08.

Фото и видео движения «Антисмог