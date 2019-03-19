Челябинские медведи проснулись в полном составе

В челябинском зоопарке проснулись все медведи. Первым встал бурый мишка по имени Степан, пробудившийся от глубокого зимнего сна еще в конце зимы. Он вышел из спячки 22 февраля.

Когда Степа уже вовсю бодрствовал, двое его бурых сородича женского пола, Маша и Бусинка, продолжали храпеть, как и гималайцы Алиса и Харитон. А вот белые мишки Алтын и Айриша из спячки не выходили, потому что и не впадали в нее. Белые медведи бодрствуют круглый год.

«Солнышко светит, птички орут от счастья, что наконец-то весна-весна-весна. А у нас проснулись все медведи», - радостно сообщил зоопарк в своей группе ВКонтакте сегодня, 19 марта. - Бусинка еще в субботу вылезла из берлоги и, не продрав толком глаза, кинулась откапывать из сугроба свое любимое бревно. Откопала, обняла его и так и завалилась греться на солнышке, счастливая. Гималайцы все в соломе, сонные, но молоко с яйцами из ковшичка пьют исправно. В общем, весь зоопарк проснулся, встряхнулся и в полном составе ждет посетителей».

Интересно, что в 2018 году медведица Мария проснулась только в апреле. В спячку она залегла еще в октябре 2017-го, намного раньше других мишек. Открыла глаза Маша, которая живет в челябинском зверинце уже 26 лет, только с наступлением плюсовой температуры. Тогда и Бусинка не торопилась просыпаться – на публике она появилась лишь второго апреля.

Видео челябинского зоопарка