Челябинские орнитологи просят помощи у жителей региона по поводу лебедей

Челябинское орнитологическое общество проводит акцию «Лебедушка-2018». Ее цель – сбор информации о численности лебедей на Южном Урале. Однако сил и возможностей одних орнитологов недостаточно. Поэтому ученые, изучающие птиц, просят помощи у всех неравнодушных жителей области.

Для участия в «Лебедушке» необходимо зарегистрироваться как участник и отправлять организаторам сведения о наблюдаемых птицах.

«Во-первых, нужно прислать контактный телефон или e-mail и Ф.И.О. участника. В информации необходимо указать дату и встречу лебедей, место встречи и положение птиц – в небе, на берегу водоема или на воде, а также количество птиц, – рассказали организаторы. – Кроме того, следует отметить, кого вы увидели – лебедя-шипуна (он с красным клювом) или кликуна (с желтым), указать цвет оперения и наличие выводка. Также желательна информация о поведении птиц, что они делали в момент наблюдения: плавали, питались, летели, кричали, стояли, строили гнездо, как они вели себя по отношению к другим птицам поблизости и так далее».

Если есть возможность, можно заснять птиц на видео или фото. Данные принимаются на адрес электронной почты Ornis12007@yandex.ru или по телефону 8-950-749-44-09. Самые активные участники получат призы от Челябинского орнитологического общества.