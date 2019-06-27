Челябинские журналисты оценили ситуацию на обмелевшем водоеме под Копейском

Челябинские журналисты оценили ситуацию на озере Курочкино в Копейском городском округе, где, по заявлениям общественников, продолжаются эндогенные пожары, а по заявлениям местных властей – никаких новых очагов возгорания возле обмелевшего водоема нет.

Проблема эндогенных пожаров на озере Курочкино в поселке Старокамышинск тревожит жителей Челябинска и Копейска уже не первый год. Вчера, 26-го июня, представителям средств массовой информации в сопровождении участников экологического движения «АнтиСМОГ» удалось побывать на местах самовозгорания угля и оценить масштабы бедствия.

То, что проблема есть, можно определить невооруженным взглядом. Дымящаяся земля и специфический запах гари омрачают некогда зелено-голубые пейзажи озера. 1300 квадратных метров покрытой трещинами поверхности, пять основных очагов тления, температура в которых достигает 460 градусов по Цельсию, на протяжении пяти лет представляют собой серьезную опасность для жизни и здоровья людей и животных.

Так, за последний год значительно сократилась популяция жаб. Животные вынуждены самоликвидироваться из-за испорченной и непригодной для жизни среды обитания.

По словам заместителя руководителя общественной организации «АнтиСМОГ» Евгения Маленкина, выделение вредных веществ на территории озера значительно превышает допустимую норму. Сероводород, аммиак, оксид углерода и диоксид азота отравляют воздух окрестностей.

«Под землей находятся эндогенные пожары - горит угольная пыль, - рассказывают обеспокоенные местные жители, – А без человеческого вмешательства пожары могут длиться от пары десятков до нескольких сотен лет, в зависимости от количества и рода угольной пыли».

По словам представителей администрации Копейского городского округа, на данный момент ситуация с очагами тления нормализована, а в дальнейшем планируется наполнение высохшего озера Курочкино водой одного из главных водоемов Челябинска - озера Смолино. На состояние Смолино данная процедура негативно не повлияет, а вода, поставленная в копейский водоем, хоть и не дойдет до самих очагов горения, однако увлажнит почву, что минимизирует риски повторных возгораний.

Ежемесячно на территории подземных пожаров проводятся измерения качества воздуха. Результаты замеров не выходят за пределы нормы.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 11 февраля этого года из-за возгораний в окрестностях обмелевшего водоема в Копейске был введен режим ЧС. К первому марта этого года, когда все крупные очаги эндогенных пожаров на хвостохранилище выработанных угольных шахт в районе озера Курочкино были ликвидирован, режим ЧС был отменен.

Эндогенные пожары продолжались на этом водоеме более пяти лет. После введения в Копейске режима чрезвычайной ситуации штабу по ЧС предстояло ликвидировать локальные участки тления угольной породы на общей площади около одного гектара. Тушили очаги пожаров в зоне ЧС путем укрытия проблемных участков несгораемым грунтом с последующей герметизацией слоем глины.

Фото Алена Шуватова