Челябинских малышей от городского шума защитит зеленый экран

В Челябинске в этом году будут благоустраивать прогулочную зону на улице Университетской Набережной в Калининском районе. По муниципальной программе «Комфортная городская среда» преобразиться до неузнаваемости предстоит участкам от улицы Косарева и от улицы Молодогвардейцев к парку Калининского района.

Сегодня, 31-го мая, с проектом благоустройства Университетской Набережной журналистов познакомили глава Калининского района Сергей Колесник и ландшафтный дизайнер Марина Фролова.

Протяженность территории, которую предстоит преобразить, - очень большая: практически два с половиной километра. Суть концепции состоит в том, что гуляющие горожане смогут попадать в парк Калининского района и с одной стороны, и с другой.

«Это очень актуально. Мы видели, как много на Университетской Набережное в дневное время гуляет мамочек с колясками. Поэтому постарались максимально насытить эту зону большими, хорошими, крупномерными деревьями, чтобы защитить их от очень оживленной магистрали», - рассказала Марина Фролова.

Она отметила, что площадь, которую предстоит благоустроить, получилась внушительная - 71 гектар. Здесь авторы проекта предлагают посадить 253 крупномерных дерева (вместо 50-ти, которые придется снести) - это, по словам Марины Фроловой, будет очень ощутимо.

«Кроме того, администрация поставила перед нами задачу - максимально бережно отнестись к уже существующим посадкам. Проектом предусмотрен уход за ними, в том числе санитарная обрезка», - отметила ландшафтный дизайнер.

Также на вышеназванном участке Университетской Набережной посадят большое количество кустарников – более полутора тысяч растений.

Марина Фролова пообещала горожанам много эксклюзива, в том числе уникальные детские площадки, отвечающие всем современным требованиям (со скалодромами, картами России, Челябинска, Калининского района), площадки для стендовых игр, для совместных игр обычных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.