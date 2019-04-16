Челябинский детский сад спасают от пернатых "оккупантов"

В Челябинске появились несдающиеся грачи, которые раз за разом отвоевывают право с комфортом разместиться на березах детского сада №477. Начиная с девятого апреля с деревьев, расположенных на территории дошкольного учреждения, сняли уже 30 (!) гнезд.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, если не удается вовремя убрать гнезда, от этого страдают и дети, и взрослые: птицы очень шумные (их "пение" напоминает карканье ворон), везде раскидывают веточки, сор, громко кричат. Немало сил приходится тратить и на уборку территории детского сада - справиться с последствиями грачиных проделок бывает не просто.

Вчера, 15 апреля, при поддержке комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска были повторно сняты еще 19 гнезд грачей. Половина этих птиц улетела вить дома для своего потомства на другую, более безопасную территорию, однако часть из них до сих пор продолжает обживать полюбившееся место.

В минэкологии Челябинской области отмечают, что для полного освобождения территории детского сада №477 от колонии грачей, скорее всего, потребуется проведение повторных работ по снятию гнезд. Своевременное их проведение позволит не допустить появления птенцов, а также провести все необходимые действия, соответствующие природоохранному законодательству.

К слову, Челябинск любят не только грачи. Так, в минувшую пятницу, 12 апреля, в мегаполисе спасли очередную сову. Пернатую лесную гостью, длиннохвостую неясыть, горожане подобрали на территории городской радиостанции и отвезли в ветклинику, откуда пернатую красавицу забрал представитель министерства экологии Челябинской области. После того как на сову были оформлены все необходимые документы, ее - в тот же день - выпустили в лесном массиве Красноармейского района.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", днем ранее, 11 апреля, другая пернатая гостья залетела на территорию детского сада. К счастью, той сове лечение также не понадобилось - после того как ее осмотрели специалисты челябинского зоопарка, большеглазую птицу благополучно выпустили на свободу.

Еще одна сова, разбив стекло, залетела на балкон горожанки, живущей в доме на улице Чичерина (это случилось десятого апреля). Челябинка обратилась за помощью в министерство экологии региона, сотрудники которого передали информацию в фонд защиты диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна и челябинское орнитологическое общество. Специалисты фонда забрали птицу и отпустили ее на волю.

А началась "совиная эпопея" первого апреля, в международный день птиц. Несчастная птица врезалась в конструкцию дома в районе парка Пушкина и, потеряв координацию, упала на землю.

Горожане, ставшие свидетелями случившегося, повезли незадачливую летунью на осмотр в зоопарк. Ветеринары осмотрели пострадавшую, диагностировали у нее ушиб и не обнаружили никаких других повреждений. Вечером этого же дня пернатую красавицу увезли за город и отпустили на волю.

Министерство экологии Челябинской области напоминает гражданам о том, что в случае обнаружения дикой птицы, которой необходимо оказать помощь, необходимо сообщить об этом в отдел федерального государственного надзора минэкологии (телефон: 8(351)264-74-41) или в региональную общественную организацию «Челябинское орнитологическое общество» (телефон: 8-950-749-4409).

Также можно обратиться в фонд зоозащиты «Спаси меня» по телефонам: 8 (351) 792 95-78, 8(351) 278 88-28.