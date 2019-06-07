Челябинский Изумрудный карьер от мусора очистят серферы с веслами

В Челябинске в предстоящее воскресенье, девятого июня, в городском бору на Изумрудном карьере пройдут очередные «Чистые игры».

Как напоминают в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, «Чистые игры» - это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники увлекательной игры, предусматривающей призы, решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы и призы от организаторов (статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении).

Впервые в генеральном субботнике примет участие команда на сапбордах - плавучих досках для гребли. Серферы с веслами помогут собрать мусор с воды и вдоль труднодоступных заросших берегов. Победители получат сертификаты на прогулки на сапборде, а также брендированные вещи и сувениры с символикой «Чистых игр».

Участие в соревнованиях бесплатное. Нужно лишь зарегистрировать команду от двух до четырех человек на официальном сайте «Чистых игр». Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к уборке одного из красивейших мест Челябинска и излюбленного места отдыха горожан.

«В рамках национального проекта «Экология» перед нами стоит задача повысить экологическую культуру граждан в вопросе раздельного сбора мусора - и «Чистые игры» этому способствуют. Это по большей части молодежное движение. Если раньше все субботники проходили в форме обычной уборки, то теперь можно не только сделать свой город чище, но и творчески проявить себя. Это интересно креативным молодым людям, которым небезразлично состояние окружающей их природы. Поэтому мы надеемся, что на территории Южного Урала проект соберет как можно больше активистов», - отметил начальник управления экологического просвещения минэкологии региона Виталий Безруков.