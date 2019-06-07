Челябинский парк имени Валентины Терешковой приобретет космический лоск

Челябинский парк имени Валентины Терешковой уже в этом году приобретет космический лоск. Проект благоустройства общественного пространства с богатой историей (парк появился в Тракторозаводском районе в 1945-м году, сразу после войны) разработала районная администрация. Преображаться эта общественная территория будет по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Сегодня, седьмого июня, глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова рассказала журналистам, что здесь уже обустроили прогулочные дорожки, смонтировали новое освещение, систему водоснабжения и водоотведения (подвели сети к фонтану), установили лавочки и детские площадки с безопасным покрытием.

Работы по благоустройству парка имени Валентины Терешковой начались в прошлом году – на радость местным жителям, которые с удовольствием в нем гуляют.

По словам Галины Гавриловой, тракторозаводчане очень ценят и любят свой парк. Жители района однозначно высказались за его благоустройство на рейтинговом голосовании: за парк имени Терешковой проголосовали 39 тысяч человек из 72-х.

Как отмечает пресс-служба городской администрации, местные жители активно участвовали и в разработке проекта благоустройства этой общественной территории, которая - после завершения всех работ - станет уникальным пространством. На центральной аллее обустроят фонтан, имитирующий взлет ракеты и ее шлейф, рядом появится сад планет с зоной для фотографирования и интерактивная библиотека с зоной Wi-Fi, здесь можно будет посидеть и отдохнуть

Также в парке имени Терешковой появится кардинально новая современная входная группа. Центральной точкой станет красивый современный фонтан с цветовым и музыкальным сопровождением. Много внимания будет уделено интересам юных горожан - парк все-таки детский, отметила глава района.

В конце центральной аллеи будет установлена скульптура космонавта. Газоны засадят цветами, высадят новые крупномерные деревья и кустарники. Появится в парке и сцена, на которой будут проходить праздники.

В общей сложности на благоустройство парка имени Валентины Терешковой из федерального бюджета направят 46 миллионов рублей. Уже объявлен конкурс на реализацию проекта. Работы планируют завершить в сентябре 2019-го года.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», на открытие парка может прилететь сама Валентина Терешкова - первая в мире женщина-космонавт. Городские власти планируют пригласить почетную гостью на открытие преображенного детского парка в Тракторозаводском районе, который носит ее имя и продолжает активно благоустраиваться.

Что касается благоустройства дворов Тракторозаводского района, на приведение в порядок 26-ти дворовых территорий выделено 42 миллиона рублей. На двух десятках объектов работы уже ведутся.

Фото с сайта администрации Челябинска