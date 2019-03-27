Челябинский сугроб стал победителем конкурса красоты

Челябинский сугроб, на которой совершили восхождение альпинисты, стал победителем конкурса красоты среди сугробов.

«Группа туристов-альпинистов в преддверии саммита ШОС 2020 года в городе Челябинске свершила сложнейшие восхождение на придорожную безымянную гору высотой 6000 миллиметров», - написал на своей страничке автор фотографий сугроба-победителя Степан Подольный.

По условия конкурса бармены из «Однерки» (Екатеринбург) должны будут сделать коктейль, посвященный Челябинску и сугробу. Альпинисты, совершившие восхождение на Челябинский сугроб, получат право бесплатно пить коктейль в любой день в баре «Однерка». Кроме этого, такое же право получает и глава города Владимир Елистратов.

Всего в конкурсе сугробов, организатором которого выступил Екатеринбургский бар «Однерка», приняло участие более 40 сугробов со всего Урала. На условиях анонимности в жюри вошли екатеринбургские дворники, которые уже несколько лет убирают снег в одном из районов города.

Основными критериями при выборе победителя были высота, внешний вид и расположение сугроба. Один из членов жюри рассказал, что не всегда удается вывезти весь снег с дворовой территории и образуются сугробы. «Убирать снег и наваленные сугробы во дворах очень сложно. У нас дворы заставлены машинами, попробуй подобраться. Даже когда пишется объявление, не все жильцы убирают свои машины. Один оставленный автомобиль – значит, на уборку придется потратить больше времени», - рассказывает член жюри.

Найти фотографии других участников можно в ВК, ФБ и Инстаграм под хэштегом #КрасивыйСугроб, который ранее объявил победителем челябинский сугроб.

Фото: Степан Подольный