Челябинский зоопарк оплакивает свою любимицу

Челябинский зоопарк сообщил о своей хоть и ожидаемой, но от этого не менее тяжелой потере.

Сегодня, 16-го мая, после тяжелой болезни умерла красавица Виктория. Львице, которую очень любили и сотрудники зверинца, и его посетители, было 17 лет. Последний год хищная кошка тяжело болело.

«Сотрудники и ветеринары на протяжении этого времени делали все, что могли, чтобы облегчить и продлить жизнь Викуши, но, к сожалению, мы не всемогущи. Ричард и Виктория - одни из самых популярных питомцев нашего зоопарка. Многие посетители и сотрудники помнят их еще совсем крошечными львятами: спокойный рассудительный Рич и игривая задира Виктория. Эту игривость Вика пронесла через всю свою жизнь. Нам было с ней очень комфортно. Надеемся, ей с нами тоже. Тяжело сейчас говорить что-то еще, потому что потеря одного из питомцев - это всегда как потеря одного из членов семьи», - написали сотрудники зоопарка в своей официальной группе ВКонтакте.

Ричард приехал из Екатеринбургского зоопарка в 2001-м году шестимесячным котенком, а Виктория - из Ереванского, в 2002-м. В 2004-м году львы создали семью и прожили в мире и согласии много лет. Ссорились влюбленные хищники редко.

Несмотря на то, что, появившись в челябинском зверинце, маленькая львица сразу проявила характер (выпускала когти и пыталась укусить всех, кто брал ее на руки), царю зверей, с которым она прожила бок о бок практически всю свою кошачью жизнь, Виктория подчинялась практически всегда и во всем. Мамой красавица-кошка становилась не один раз. Львята, рожденные в Челябинске, разъехались по разным зоопаркам страны.

Ричард и Виктория были одной из самых популярных пар нашего зверинца. Львы неоднократно становились победителями конкурсов «Мистер Zoo», «Мисс Кисс», «Самая романтическая пара».

Теперь Ричард остался один.

Фото челябинского зоопарка