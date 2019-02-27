Челябинский зоопарк получил разрешение на размножение амурских тигров. Уже неделю роскошный Матис и красавица Лаффи живут в одном вольере. И им хорошо вдвоем.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» культорганизатор зоопарка Анастасия Малиновская, прекрасные звери хорошо приняли друг друга. Судя по тому, как они ласкаются, Матису и Лаффи действительно приятно находиться вместе.

Получение разрешения на размножение амурских тигров - событие чрезвычайной важности и огромного масштаба. Это редкие животные, их вид занесен в Международную Красную Книгу, Красную Книгу России и Красную Книгу Приморского края.

Челябинский зоопарк смог подарить амурским тиграм чудесную возможность плодиться и размножаться одним из первых (если не первым) в России. Коллектив муниципального зверинца очень надеется, что у сладкой кошачьей парочки все сладится и они дадут потомство.

Понаблюдать за нежными отношениями усатых-полосатых можно будет первого марта, когда наш зоопарк вместе со всей Россией будет отмечать День кошек. Как напоминают в учреждении культуры, впервые этот замечательный праздник был организован Московским музеем кошки и редакцией журнала и газеты «Кот и пес» в 2004 году, чтобы уделить внимание заслугам этих прекрасных компаньонов человека.

«Представителей семейства кошачьих в челябинском зоопарке, конечно, сложно назвать человеческими компаньонами, но ничто кошачье им не чуждо, поверьте. Поваляться на солнышке, поиграть с мячиком, поточить коготочки и вкусно поесть - есть ли занятия прекрасней? А тем более, если на носу весна», - совершенно справедливо замечают в зверинце.

Всего в челябинском зоопарке обитают представители десяти видов кошачьих: сервал, оцелот, африканские и дальневосточные леопарды, пумы, амурские тигры, львы, снежный барс, рыси и гепард. Увы, но некоторые из них пока не имеют второй половины, у них радости личной жизни еще впереди. Тем не менее, даже будучи одинокими, большие кошки челябинского зоопарка умеют радоваться жизни и особо не горюют, тем более что у них есть верные двуногие друзья – сотрудники зоопарка, которые и коробку с лакомствами подсунут, и мячик дадут поиграть, и на другие приятные сюрпризы горазды.

Самые взрослые кошки челябинского зверинца - львы Ричард и Виктория, им 16 и 17 лет. А вот, например, снежный барс Ермак, которому в апреле исполнится четыре года, является одним из представителей усатой и хвостатой молодежи.

Как отмечают в МБУК «Зоопарк», особых традиций празднования Кошкиного дня здесь не существует, но сотрудники зверинца всегда стараются в этот день уделить представителям и представительницам семейства кошачьих побольше внимания.

По словам Анастасии Малиновской, в предстоящий День кошек, возможно, удастся поснимать на фотоаппарат или видеокамеру не всех мурлык. Так, львы сейчас находятся в теплом вольере, новенькая рысь пока просто сидит на своем домике и наблюдает за людьми, не забывая урчать. Большая надежда - на гепарда Афродиту, которая пока живет одна и ждет своего пятнистого принца. - красавица-кошка, может быть, порадует гостей зоопарка игрой в мяч. Не прочь поиграть в повседневной жизни и снежный барс Ермак.

День кошек в челябинском зоопарке обещает стать незабываемым праздником для всех, кто любит этих необыкновенных, загадочных и независимых животных.

Фото челябинского зоопарка