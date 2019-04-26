Чиновники Челябинска выстроили перед Текслером мешки с мусором

Троадиционно-издевательские мешки с мусором, собранным после субботников, продолжают «украшать» Челябинск. Ими загромождены газоны и вывозить их никто не торопится.

Грязные снежные кучи, уродливые нано-урны и вот теперь огромные мешки с мусором. Челябинцев, по-видимому, уже ничему не удивить. Жители областного центра, активно вышедшие на субботники, вряд ли могли подумать, что плоды их труда будут теперь гнить на газонах.

Если перед правительством Челябинской области выстроились шеренги из мусорных мешков, то, что говорить об окраинах столицы Южного Урала. В администрации Советского района сделали вид, что не видят, что улицы и дворы далеки от идеала.

«Где конкретно вы увидели мешки с мусором. Мы все вывозим. А то, что во дворах они копятся, это вопросы к управляющим компаниям», - сказал один из чиновников администрации.

Кто должен следить за работой управляющих компаний? Кто должен отвечать за уборку городских улиц? Почему управление благоустройства бездействует и только рапортует: «Нами выявлено сотни недоработок по уборке Челябинска»? Почему не выполнено получение главы областного центра организовать вывоз мешков с мусором опережающими темпами? Оно было дано две недели назад? Это вопросы к организации работы чиновников мэрии. Ответов на них пока они дать не могут.

Сошедший снег обнажил еще одну городскую и неприглядную проблему. Аллея Славы, расположенная также рядом с резиденцией губернатора, куда постоянно приезжают первые лица городов Челябинской области, представители УрФО, полпредства, российского правительства, руководители крупных промышленных предприятий. Облицовочная плитка здесь давно отвалилась, бордюры потрескавшиеся и обшарпанные. Зимой под снегом этого безобразия видно не было.

И это центр города, глава которого заявляет, что мечтает по-хозяйски встречать гостей Челябинска - без мусора и пыли.