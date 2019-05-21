«Чистый воздух» для Челябинска стоит более ста миллиардов рублей

В Челябинской области 22-23 мая пройдут публичные обсуждения реализациифедерального проекта «Чистый воздух», входящего в нацпроект «Экология».

В соответствии с комплексным планом мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ на Челябинск из федерального бюджета планируется потратить 75 миллиардов рублей, из консолидированного бюджета - шесть миллиардов. Дополнительные 28 миллиардов рублей даст внебюджет.

В Магнитогорске на реализацию «Чистого воздуха» будет потрачено 6,8 миллиарда рублей из федерального бюджета, консолидированный бюджет внесет два миллиарда рублей, внебюджет - 24,4 миллиарда.

«Челябинск и Магнитогорск отмечены в указе президента России Владимира Путина как города, требующие кардинального улучшения экологической обстановки в городе. Сегодня правительство области делает все, чтобы жители городов Южного Урала почувствовали реальное улучшение экологической ситуации в регионе», - подчеркнул исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

По словам руководителя проектного офиса «Чистого воздуха» Александра Власова, реализация этого федерального проекта способна стать толчком к привлечению в города инвестиций, направленных на модернизацию промышленных производств и теплоэнергетического комплекса, а также строительства инфраструктурных объектов и озеленения.

«Каждый рубль, вложенный инвестором, должен принести необходимый экологический эффект», - отметил Александр Власов.

Как сообщает пресс-служба министерства экологии региона, публичные обсуждения начнутся в Челябинске в девять утра по адресу: проспект Ленина, 57, шестой этаж (министерство финансов Челябинской области.