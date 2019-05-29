ЧМК и экологи восстанавливают леса вокруг Челябинска

В Баландинском бору прошла заключительная высадка деревьев в рамках лесовосстановительного проекта «АЭРОбика». Проект реализуется совместно Челябинским металлургическим комбинатом (входит в Группу «Мечел») и благотворительным экологическим фондом «Моя планета». Всего в мае этого года высажено 100 тысяч молодых сосен. Высадки компенсируют уничтоженные в результате пожаров участки леса.

По данным государственного управления лесами Челябинской области в этом году в регионе повреждено 8 тысяч гектаров леса.

Проект с «говорящим» названием «АЭРОбика» направлен на восстановление «зеленого щита» города, а также сокращение углеродного следа предприятий на 159 тонн СО2 в год, именно такой эффект дадут высаженные деревья.

Сотрудники ЧМК и экологи уже высадили 97 тысяч сеянцев на территории Баландинского и Ужовского боров. Финальные 3 тысячи сеянцев высажены сегодня. В связи с близостью к Челябинскому аэропорту и недавним присвоением ему имени академика Игоря Васильевича Курчатова территория высадки получила символичное название «Квартал Курчатова».

Проект поддержан главным управлением лесами Челябинской области и Шершневским лесничеством. Участки для высадки деревьев помогали подбирать лесники. Специалисты показали лесные земли, пострадавшие в результате пожаров, а также провели инструктаж правильной высадки для лучшей приживаемости сеянцев. Перед высадкой территорию расчистили от горелого и поваленного леса и распахали.

В 2016 году Президент России Владимир Путин подписал закон о создании «зеленого щита» вокруг мегаполисов.

«Эта акция очень важна для оздоровления окружающей среды. Лес создаёт аспирационную поверхность, которая чистит воздух, является мощным осадителем токсичных частиц. Когда-нибудь через 15-20 лет вы приедете сюда и не узнаете это место: такой красивый вид примет эта территория. «Мечел» выполняет свои обязательства по комплексному экологическому плану. Я благодарю предприятие за такие акции и надеюсь, что они не последние», – подчеркнул министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

«Хочу поблагодарить ЧМК и фонд «Моя планета» за организацию высадок. В рамках этой акции посажено 100 тысяч сеянцев – это огромная цифра», ­– отметил начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

«Выбранные нами места лесопосадок уникальны тем, что являются остаточными ленточными борами. Мы должны беречь эти реликтовые леса и поэтому помогаем в их восстановлении после пожаров. Мы очень рады, что в этом начинании нас поддержало руководство Группы «Мечел» и Челябинского металлургического комбината», – отметила директор благотворительного экологического фонда «Моя планета» Ксения Галкина.

«Лесовосстановление – это часть нашей экологической программы, направленной на сокращение воздействия предприятий на окружающую среду. Увеличение зеленых насаждений для промышленного города – это очень важно. Мы благодарны фонду «Моя планета» за профессиональный подход и колоссальную работу», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.