ЧМК поддержал конкурс экологических проектов

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») стал партнером молодежного экологического конкурса – «ЭКО-проектор».

Инициатором мероприятия выступила областная общественная экологическая организация «Зеленый город». Вчера, 8 октября, на пресс-конференции эксперты рассказали об условиях участия в конкурсе и о том, какая поддержка ждет его победителей.

Конкурс будет проходить по пяти номинациям: эко-просвещение, эко-право, эко-продвижение, эко-добровольчество и эко-территория. Таким образом, будут рассмотрены проекты в области экологического просвещения и образования, правовой поддержки в сфере экологии, свободного доступа к информации и развития волонтерской деятельности.

Прием заявок продлится до 25 октября 2018 года. В качестве основных критериев оценки будут выступать такие характеристики, как актуальность, креативность, эффективность, профессиональность и адресность. В течение десяти дней экспертный совет определит победителей, которые получат гранты на реализацию своих проектов. До 31 августа 2019 года все планы должны быть реализованы, а отчетность по ним предоставлена организаторам.

«Мы готовы поддерживать хорошие инициативы и начинания молодых людей, которые направлены на то, чтобы сделать наш родной город более привлекательным. Конкурс «ЭКО-проектор» как раз из этого числа», ­– отметил начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности ПАО «ЧМК» Александр Садырин.