ЧМК принял участие в экологическом форуме

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») представил программу экологических мероприятий на форуме «Изменение климата и экология промышленного города», сообщает пресс-служба компании.

Форум прошел в челябинском Центре международной торговли с 20 по 21 ноября. Его ключевыми темами стали вопросы экологического законодательства, государственно-частного партнерства и реализации природоохранных проектов. Форум состоялся при поддержке министерства экологии и Росприроднадзора по Челябинской области.

Начальник управления по охране труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности ПАО «ЧМК» Александр Садырин в своем докладе рассказал об экологических проектах, реализуемых на комбинате, а также о ходе добровольного экологического аудита. Этот опыт уникален для Челябинской области. Предприятия Группы «Мечел» первые и пока единственные в регионе «открыли двери» для подобного независимого исследования.