ЧМК принял участие в экологическом форуме
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») представил программу экологических мероприятий на форуме «Изменение климата и экология промышленного города», сообщает пресс-служба компании.
Форум прошел в челябинском Центре международной торговли с 20 по 21 ноября. Его ключевыми темами стали вопросы экологического законодательства, государственно-частного партнерства и реализации природоохранных проектов. Форум состоялся при поддержке министерства экологии и Росприроднадзора по Челябинской области.
Начальник управления по охране труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности ПАО «ЧМК» Александр Садырин в своем докладе рассказал об экологических проектах, реализуемых на комбинате, а также о ходе добровольного экологического аудита. Этот опыт уникален для Челябинской области. Предприятия Группы «Мечел» первые и пока единственные в регионе «открыли двери» для подобного независимого исследования.
«Комбинат уже давно занимается реализацией экологических проектов с применением лучших доступных технологий. Мы постоянно находимся в процессе модернизации производства. Реализация большой комплексной экологической программы с 2003 по 2017 годы позволила ЧМК достичь 30% снижения выбросов в атмосферу. У нас есть опыт, которым готовы делиться – мы всегда открыты для общения», – говорит начальник управления по охране труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности ПАО «ЧМК» Александр Садырин.