ЧМК рассказал о ходе экологического аудита

Челябинск, Россия – 25 октября 2018 г. – Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») посетили представители средств массовой информации. В ходе пресс-тура журналисты присутствовали на отборе проб воздуха, проведенных экспертами-экологами НИИ «Атмосфера», сообщает пресс-служба компании.

Замеры производились на двух точках: системе газоочистки машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ №5) и аспирационной системе прокатного цеха №3. Специалисты НИИ применили современное аттестованное оборудование. В ходе замеров пробоотборное устройство с газоанализатором поместили внутрь систем газоочистки. Далее полученные данные обработают и проанализируют.

Специалисты научно-исследовательского института охраны атмосферного воздуха «Атмосфера» (г. Санкт-Петербург) будут работать на предприятиях «Мечела» в Челябинске до конца года. Независимый аудит охватит ЧМК, «Мечел-Кокс», «Мечел-Материалы», «Мечел-Энерго» и челябинский филиал «Уральской кузницы».

Добровольный экологический аудит «Мечел» проводит в рамках трехстороннего соглашения с руководством Челябинской области и Росприроднадзором. Данное соглашение определяет комплекс конкретных мер на ближайшие два года на общую сумму 1,4 млрд рублей. После проведения независимого экологического аудита план природоохранных мероприятий будет дополнен.

«Мы провели анализ объектов промплощадки «Мечела» и наметили наиболее значимые точки отбора проб. Наши специалисты имеют высокую квалификацию, современное оборудование и используют исключительно апробированные и зарекомендовавшие себя системы оценки измерений. Независимость, беспристрастность и компетентность – именно на этих принципах строят свою работу наши эксперты. После завершения аудита «Мечелу» будут выданы рекомендации по корректировке программы экологических мероприятий», – рассказал заместитель генерального директора НИИ «Атмосфера» Александр Романов.

Аудит – только один из аспектов экологической программы «Мечела» в Челябинске. В настоящее время на предприятиях в фазе активной реализации находится целый ряд проектов. На ЧМК поступает современное оборудование для замены газоочистки конвертера №1 в кислородно-конвертерном цехе. На заводе «Мечел-Кокс» запущены в работу несколько проектов модернизации. Закупается оборудование, металлоконструкции и материалы для технического перевооружения бензольного отделения в цехе улавливания №1 – в результате работ создается закрытый цикл охлаждения коксового газа без контакта с воздухом.

Также в процессе установки новые агрегаты на коксовой батарее №7: монтируются газоотводящие стояки, второй газосборник и перекидной газопровод. В результате улучшится отсос газа при загрузке угольного сырья в коксовые камеры. Поставлена большая часть оборудования и материалов и началось строительство в рамках технического перевооружения пекококсового блока №4.