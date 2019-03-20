ЧМК сократил промышленные сбросы

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») реализовал экологический проект. Один из прокатных цехов переведен на оборотный цикл водоснабжения с повторным использованием технической воды в технологическом процессе. Это позволило сократить промышленные сбросы всего комбината почти на треть.

Новая система оборотного водоснабжения внедрена в цехе по производству листового проката. Теперь вода, задействованная в технологическом цикле, не уходит в канализацию, а используется повторно после тщательной очистки на современных фильтрах. Это решение позволило сократить сбросы комбината почти на 500 кубометров воды в час (за сутки этой водой можно было наполнить целых 5 олимпийских бассейнов). В рамках проекта на ЧМК построили новый трубопровод протяженностью более 600 метров, установили специальное оборудование для водоподготовки и фильтрации воды.

«Каждый такой проект – это шаг к улучшению экологической ситуации в городе. Снижение нагрузки на реку Миасс, несомненно, положительно скажется на состоянии водных ресурсов, позволит существенно сократить содержание в воде загрязняющих веществ. Модернизация системы водоснабжения прокатного цеха Челябинского металлургического комбината – только часть большой работы «Мечела» по снижению воздействия наших предприятий на окружающую среду», – прокомментировал ситуацию директор управления производственного планирования и технического развития ПАО «Мечел» Антон Левада.