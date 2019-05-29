Что будет на месте челябинской свалки, решат местные жители
Челябинцы сами будут решать, что построят на месте городской свалки после ее рекультивации. Более того, автор лучшей идеи получит за нее 50 тысяч рублей.
Время подумать есть - открытый конкурс идей среди населения на лучший проект по благоустройству территории свалки, стартовавший сегодня, 29-го мая, продлится до 26-го августа.
Как сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области, участвовать в конкурсе могут все желающие - независимо от возраста и рода занятий. Идею благоустройства нужно изложить в письменном виде и отправить на электронный почтовый ящик конкурса: konkurs svalka@mail.ru.
Оценивать работы участников будут общественники-экологи, представители органов государственной власти и местного самоуправления, курирующие вопросы экологии, представители ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», регионального Росприроднадзора, ООО «ВООП».
Лучшую идею передадут на рассмотрение «РосРАО», опубликуют на официальном интернет-сайте минкологии Челябинской области, а также в официальных профилях министерства в социальных сетях Вконтакте и Instagram с указанием авторства.
С положением о конкурсе и условиях участия в нем можно познакомиться на сайте министерства экологии региона. Справки по телефону: 8(351)264-78-58.
Челябинской городской свалке в Металлургическом районе, которая была официально закрыта 11-го сентября прошлого года, в этом году 70 лет. Она является одной из крупнейших в России. На территорию свалки ежегодно поступало около 450-ти тысяч тонн твердых коммунальных отходов.
За семь десятилетий на территории челябинской свалки, занимающей площадь в 55 гектаров, скопилось 17 с половиной миллионов кубометров отходов. С начала этого года началась активная фаза работы над проектом рекультивации свалки, которую проводят госкорпорация «Росатом» и ФГУП «РосРАО».
В мае в Челябинске состоялись общественные слушания и круглый стол, посвященные рекультивации свалки,
В Челябинске в мае уже прошли общественные слушания и круглый стол по данному вопросу, которые показали – местных жителей действительно волнует будущее гигантской помойки.