ЧТПЗ обвинили в загрязнении озера Шелюгино

ЧТПЗ сбрасывает сточные воды с содержанием в них загрязняющий веществ, превышающих нормативы в 41 раз, в озеро Шелюгино. Эти нарушения в сфере обращения опасных отходов и водопользования выявила Челябинская природоохранная прокуратура.

«ЧТПЗ с 2017 года на эксплуатируемом предприятием объекте осуществляет размещение отходов второго класса опасности в отсутствие лицензии на деятельность по обращению с отходами данного вида, при отсутствии включения данного вида отходов в утвержденные для предприятия лимиты на размещение отходов. Кроме того, предприятие допускает нарушение обязательных экологических требований к охране водного объекта, которое может повлечь его загрязнение», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

В течение 2017-2018 годов завод сбрасывает недостаточно очищенные сточные воды в водоем рыбохозяйственного назначения - озеро Шелюгино. Содержание в них загрязняющих веществ – нефтепродуктов, железа, цинка, хрома, марганца, никеля, свинца, меди - превышает нормативы качества сбрасываемых сточных вод от 1,4 до 41 раза.

Челябинским природоохранным прокурором в отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения административных дел управлением Росприродназора по Челябинской области на ЧТПЗ наложены штрафные санкции на общую сумму 135 тысяч рублей.

Руководителю предприятия прокурором внесено представление с требованиями об устранении нарушений природоохранного законодательства и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.