Циклон принесет ночные заморозки и порывистый ветер

Ночью и в утренние часы 27 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе до минус пяти градусов. Синоптики также обещают порывистый ветер и местами дожди.

Как уточнили агентству в Челябинском Гидрометцентре, минувшей ночью отмечались заморозки до минус двух градусов. На юге региона прошли сильные дожди с грозами – выпало от 1 до 26 миллиметров осадков. Местами порывы ветра достигали 12-15 метров в секунду.

В воскресенье ожидаются небольшие дожди, в понедельник на севере области прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер в ночные часы будут усиливаться до 12-17 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду.

Также ожидаются перепады атмосферного давления. В течение суток давление ночью повысится до 745 миллиметров ртутного столба, днем понизится до 738 миллиметров ртутного столба.

В Верхнеуфалейском и Каслинском районах сохраняется высокая пожарная опасность (lV класс горимости по региональной шкале). В Карабашском, Кунашакском районах, Кыштыме, Снежинске и Озерске – третий класс пожарной опасности, в Брединском – первый (самый низкий), в остальных – второй.