Дельфинария в Челябинске может не быть: чиновники пообещали прислушаться к общественному мнению

Челябинские власти сделали официальное заявление относительно судьбы дельфинария: его может не быть. Прояснить ситуацию чиновники решили в связи с резко негативной реакцией общественности и средств массовой информации

В городском комитете по градостроительству и архитектуре подчеркнули, что «в случае преобладания отрицательного мнения о возможности строительства дельфинария данный объект будет исключен из документации по планировке территории (ДПТ)». Соответствующие рекомендации градоначальнику даст комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки Челябинска.

В комитете пояснили, что ДПТ в границах улиц Труда, Энгельса, Коммуны и створа улицы Северо-Крымской в Центральном районе Челябинска была разработана на основании распоряжения городской администрации от 27 апреля 2015 года. Данной документацией предусмотрено размещение здания дельфинария на территории муниципального бюджетного учреждения культуры «Зоопарк» на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской.

«Дельфинарий предусмотрен в ДПТ на основании заявления в адрес главы Челябинска Евгения Тефтелева, поступившего от ООО Зрелищно-Цирковая Компания «Московский Дельфинарий». Частная столичная организация вышла с предложением строительства дельфинария на территории города с предоставлением земельного участка площадью пять тысяч квадратных метров», - уточнили в комитете по градостроительству и архитектуре.

Постановлением Тефтелева от 19-го сентября на 25-е октября назначены публичные слушания по рассмотрению вышеназванной документации.

С момента опубликования извещения о проведении публичных слушаний администрация города рассматривает поступающие мнения жителей, в том числе по вопросу размещения дельфинария на территории зоопарка. Цель публичных обсуждений - в получении предложений от участников. Чиновники обещали прислушаться к общественному мнению, которое, как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», является резко негативным. Челябинцам дельфинарий не нужен, дельфинам не нужна тюрьма.