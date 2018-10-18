Дельфинария в Челябинске не будет, осталось спасти деревья

Дельфинария в Челябинске не будет. Городские власти, прислушавшись к общественному мнению, исключили этот объект из плана строительства. Данную информацию агентству "Урал-пресс-информ" подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска.

Причина - в крайне негативной реакции общественности и огромном количестве обращений горожан, выступивших против "тюрьмы" для дельфинов.

«Проект был пересмотрен, и на публичные слушания 25 октября выносится уже без дельфинария. Наша петиция против его строительства набрала более 70 тысяч подписей», - такой пост появился сегодня, 18 октября, в группе «Нет дельфинарию в Челябинске/Свободу дельфинам» ВКонтакте.

Новость по-хорошему взбудоражила общественность. Победный пост собрал почти пятьсот «лайков», почти пять тысяч просмотров, радостные комментарии. Но есть и одно «но»: как пишут горожане в группе "Нет дельфинарию", проектм по-прежнему предусмотрена вырубка части леса под парковку, которая якобы нужна для увеличения посещаемости лесопарка. Неравнодушные горожане собираются на слушания 25 октября, чтобы отдать свои голоса за жизнь деревьев.

Как сообщает общественное движение «Гражданский патруль», за годы роста Челябинска площадь городского бора уменьшилась в два с половиной раза и продолжает уменьшаться из-за активной застройки по периметру.

«Челябинск славен лесом в центре города. Возраст экосистемы бора - более десяти тысяч лет. В годы войны бор хотели вырубить и построить здесь авиационный завод, но горожане тогда под страхом репрессий сказали свое «нет», и Сталин все же запретил строительство. Однако спасение экосистемы бора - не единственная причина. Парковки сильно деформируют улицу Труда, приведут к ее омертвению, полной деградации и без того скудной пешеходной инфраструктуры», - уверены активисты «Гражданского патруля».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», разместить здание дельфинария планировалось на территории муниципального бюджетного учреждения культуры «Зоопарк» на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской.

Дельфинарий был предусмотрен в документации по планировке территории (ДПТ) на основании заявления, поступившего в адрес главы Челябинска Евгения Тефтелева от ООО Зрелищно-Цирковая Компания «Московский Дельфинарий». Частная столичная организация вышла с предложением строительства дельфинария на территории города с предоставлением земельного участка площадью пять тысяч квадратных метров.

Реакция людей на эту инициативу оказалось резко негативной. Южноуральцы не хотели, чтобы свободолюбивые и прекрасные существа томились в заключении.