До 2023 года в Магнитогорске высадят более 10 тысяч деревьев за счёт ММК

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат совместно с администрацией Магнитогорска разработали и утвердили долгосрочную программу на 2018-2023 годы по озеленению города за счёт средств. За шесть высадить на городской территории более десяти с половиной тысяч саженцев деревьев и кустарников.

Об этом сообщил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев в ходе акции по высадке деревьев на территории реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. ММК подарил центру 10 сибирских елей и 12 лип.

Молодые деревья высаживали Павел Шиляев, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Григорий Щуров, глава города Сергей Бердников и спикер Магнитогорского собрания депутатов Александр Морозов. Им помогали ребята, посещающие этот центр.

В прошлом году выступил инициатором масштабной программы по озеленению территорий образовательных учреждений «Тысяча деревьев – детям». Она стала частью стратегии «Чистый город», в соответствии с которой к 2025 году уровень загрязнения атмосферы Магнитогорска снизится до значения, соответствующего понятию «благоприятная окружающая среда».

В 2017 году при поддержке ММК высадили 1000 саженцев ясеня и клёна на территориях 77 школ и детских садов и 460 сибирских елей на юге Магнитки. Весной 2018 года - 300 саженцев остролистного клёна.

В ноябре на территории социальных объектов города планируют высадить 300 лип, 200 сибирских елей, по 100 рябин и берёз. У Вечного огня осенью комбинат высадил 75 сибирских елей, 25 лиственниц, 90 берёз, 35 остролистных клёнов и 100 рябин.

Сергей Шиляев призвал жителей, бизнес и общественные объединения последовать примеру ММК и внести посильный вклад в озеленение города.

До 2025 года ММК намеревается вложить в природоохранную деятельность более 38 миллиардов рублей, в 2018 году инвестировало в экологию около 5,7 миллиарда рублей.