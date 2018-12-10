Добровольцы Таганая завоевали общероссийское признание

Добровольцы национального парка «Таганай» (Челябинская область) - одни из лучших в стране. По итогам общероссийского конкурса заповедных волонтеров «Бурундук-2018» верные друзья Таганая завоевали диплом второй степени. Конкурсное жюри покорило качество взаимодействия нацпарка и его неутомимых помощников. Отсюда - «серебро» номинации «Лучшая заповедная территория по работе с волонтерами».

«Мы поздравляем с этой победой всех наших друзей-добровольцев и надеемся, что наш с вами опыт сотрудничества будет полезен и другим национальным паркам», - отмечает коллектив «Таганая» в официальном сообществе заповедной территории ВКонтакте.

Напомним, на прошлой неделе корпоративные команды, трудившиеся на благо Таганая весь сезон, собрались за круглым столом, чтобы подвести итоги проделанной работы, обменяться впечатлениями и получить таганайские сувениры в благодарность за труды.

«Корпус таганайских добровольцев проделал просто огромный объем работы, с которой сотрудники национального парка не справились бы в одиночку. Помощники из горно-металлургического профсоюза, РЖД, челябинского цинкового и златоустовского электрометаллургического заводов, «Трубодетали» не только очищали территорию от мусора, но и ликвидировали «наскальную живопись». Волонтеры пропололи около трех гектаров будущего леса, провели различные экскурсии и просветительские акции, промаркировали тропы», - заслуги бескорыстных помощников нацпарка действительно весомы (за десять месяцев этого года в живописнейшем уголке Южного Урала было проведено 67 акций, в которых приняли участие 663 добровольца).

Вместе с командами предприятий на Таганае энергично трудились и добровольцы-одиночки. Одним из наиболее активных волонтеров является житель Миасса Владимир Башлыков. Первый «серебряный» волонтер Таганая, кроме прочего, участвует - вместе с такими же, как он, энтузиастами, любящими природу, - в ежегодной зимней акции «Подкормите птиц!»

В нацпарке напоминают, что новый волонтерский сезон начнется на Таганае в апреле 2019-го. Если вы хотите стать его добровольным помощником, добро пожаловать!