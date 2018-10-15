Дороги Челябинска в этом году обрабатывают той же смесью, на которую все жалуются

Дороги Челябинска в этом году обрабатывают той же смесью, на которую жалуются водители. Глава областного центра Евгений Тефтелев уверяет, что она абсолютно безвредна.

Речь о готовности дорожных служб к работе в зимний период шла сегодня, 15 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Евгений Тефтелев отметил, что с первым снегопадом дорожники справились. Вся техника готова. Компания «Южуралмост», обслуживающая городские улицы, уже второй год подряд для присыпки дорог использует хлористый натрий или обычную поваренную соль, только слегка смоченную, чтобы лучше прилипала к асфальту.

«Реагенты все выверены, уже применялись. Мы нашли оптимальный вариант, чтобы не ухудшать экологию. Смесь та же, что и в прошлом году», - отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Автомобилисты Челябинске недовольны использованием этих реагентов. Один из автомобилистов даже создавал петицию. Житель Челябинска отметил, что особенность реагентов в том, что они растапливают снег. После этого образовавшаяся жидкость застывает, превращаясь в лед. А на тех местах дорог, где влага высыхает, отчетливо виден светло-серый налет и белесые разводы.

«Реагенты создают повышенную влажность и грязь, тем самым повышают вероятность ДТП на дорогах. Они становятся скользкими, ухудшается видимость, поскольку свет фар отражается от мокрого покрытия. Грязь закрывает дорожную разметку и плохо очищается со стекол автомобиля», – писал в петиции ее автор Алексей Лыткин.

По словам экологов, в этом году челябинцы заваливали их жалобами. У одних автомобилистов стали облезать номерные знаки, у других – пузыриться хромированное покрытие отдельных деталей, у третьих – образуется зеленоватый налет и так далее. У пешеходов от химического налета портится обувь.