Дубровский: Мы больше остальных регионов продвинулись к реализации квотирования выбросов

Челябинская область достигла наибольших результатов в подготовке к реализации методики выполнения сводных расчётов загрязнения воздуха и их применения при квотировании выбросов.

«Мы сейчас строим общую межведомственную систему. К ней должны иметь доступ малые и крупные предприятия, которые имеют воздействие на атмосферный воздух», - отметил губернатор Борис Дубровский, посещая объекты экологического мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в Челябинске.

Напомним, по распоряжению президента Владимира Путина весной будет принят закон о квотировании выбросов промышленных предприятий. Челябинская область выбрана в качестве пилотного региона для реализации этого проекта.

«Мне кажется, мы больше остальных регионов продвинулись в этом направлении, - высказал свое мнение Борис Дубровский. - Во многом мы сможем улучшить качество атмосферного воздуха, в связи с закрытием и рекультивацией свалки и переводом общественного транспорта на газомоторное топливо».

В ходе осмотра объектов губернатор ознакомился спроектам экоактивистов Челябинска. Ему представили прибор, которым горожане самостоятельно могут замерять атмосферный воздух и при отклонении от нормы сигнализировать в министерство экологии для дальнейшей проверки.

Как отметил Борис Дубровский, в 2018 года область поддержала 6 экологических проектов и получила хорошую отдачу от их реализации. «Поэтому принято решение продолжить субсидирование НКО по экологической теме», – уточнил губернатор.

В 2019 году на получение субсидий из регионального бюджета на реализацию социальных проектов экологической направленности подали заявки 14 социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

На сегодня в Челябинске функционируют 8 стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха Гидрометцентра. Еще два поста область приобрела у Росгидромета в конце 2018 года (на улице Мамина, 19-Б и пр. Победы, 287, у областной больницы №3). На их покупку из областного бюджета выделили более 31 миллиона рублей. Посты переведены на автоматический режим работы, В январе была проведена настройка оборудования. В автоматическом режиме на сегодняшний день на приобретенных стационарных постах проводится отбор проб по 7 загрязняющим веществам.

В 2019 году будет закуплен еще один стационарный пост с аналогичными составляющими, еще шесть постов передаст Росприроднадзор (с объектов уничтожения химического оружия в городе Щучье Курганской области).

Дальнейшая модернизация наблюдательной сети в Челябинской области предусмотрена в составе федерального проекта «Чистый воздух». Помимо стационарных постов наблюдений за качеством атмосферного воздуха на базе ОГКУ «ЦЭМ» работает 3 автоматизированные передвижные лаборатории качества атмосферного воздуха: 2 лаборатории по исследованию атмосферного воздуха и 1 лаборатория по исследованию на источниках выбросов.

Стационарные посты государственной наблюдательной сети располагаются также в городах – Златоуст (2 поста мониторинга воздуха) и Магнитогорск (5 постов).

Обширная сеть мониторинга позволит координировать усилия по регулированию выбросов загрязняющих веществ и быть в курсе ситуации, складывающейся на территории всего Челябинска. По поручению губернатора сведения о состоянии воздуха с постов мониторинга размещаются на сайте минэкологии Челябинской области.