Дубровский поручил проанализировать работу по содержанию контейнерных площадок

Государственная жилищная инспекция Челябинской области возьмет на особый контроль работу управляющих организаций по содержанию в порядке мест накопления бытовых отходов.

Соответствующее поручение ведомству дал губернатор Борис Дубровский.

Глава региона напомнил, что с 1 января 2019 года регион перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая четко определяет зоны ответственности. Региональный оператор отвечает за вывоз мусора. Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК – за содержание в порядке места накопления отходов (контейнерных площадок, мусоропроводов и других) и обеспечение беспрепятственного подъезда мусоровозов.

Борис Дубровский отметил, что во время инспекционных поездок неоднократно фиксировал факты неудовлетворительного содержания площадок. «Поручаю Госжилинспекции Челябинской области провести рейд по контейнерным площадкам, провести анализ работы по их содержанию», - распорядился губернатор и поручил применять к систематическим нарушителям самые жесткие меры, установленные законодательством.

Как отметил начальник Госжилинспекции Олег Датских, во время рейдов инспекторы будут уделять особое внимание содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов. «Законодательно установлено, что такие площадки должны соответствовать правилам благоустройства муниципальных образований и санитарно-эпидемиологическим нормам», - пояснил Датских.

Ведомство будет еженедельно доводить до губернатора полученную информацию. «К организациям, у которых по итогам проверок будут выявлены систематические нарушения, мы будем принимать меры в соответствии с законодательством», – отметил Олег Датских. Также ведомством по поручению главы региона осуществляется контроль за соблюдением порядка начисления платы за оказание услуги по вывозу ТКО.